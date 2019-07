Vaticano | faremo verifiche su interventi passati in Cimitero Teutonico

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – “Si sono concluse alle ore 11.15 le operazioni al Campo Santonell’ambito delle incombenze istruttorie del caso Orlandi. Le ricerche hanno dato esito negativo: non e’ stato trovato alcun reperto umano ne’ urne funerarie. L’accurata ispezione sulla tomba della Principessa Sophie von Hohenlohe ha riportato alla luce un ampio vano sotterraneo di circa 4 metri per 3,70, completamente vuoto. Successivamente si sono svolte le operazioni di apertura della seconda tomba-sarcofago, quella della Principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Al suo interno non sono stati rinvenuti resti umani. I familiari delle due Principesse sono stati informati dell’esito delle ricerche”. E’ quanto comunica in una nota il direttore ‘ad interim’ della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. “Agli accertamenti- ...

Notizieincampus : RT @Tornielli: Arcudi: “Ecco che cosa faremo dopo l’apertura delle tombe al Teutonico” - Vatican News - DomenicoPalagia : RT @Tornielli: Arcudi: “Ecco che cosa faremo dopo l’apertura delle tombe al Teutonico” - Vatican News - Gidicci : Caso #EmanuelaOrlandi. L’antropologo forense Arcudi: “Ecco che cosa faremo dopo l’apertura delle tombe al cimitero… -