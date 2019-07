Valkyria Chronicles 4 Complete Edition è da oggi disponibile

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) SEGA ha pubblicato, edizione del suo tattico con elementi RPG contenente tutti i contenuti extra e DLC pubblicati fino ad ora.Il gioco èsu PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4 a 49,99 dollari e considerando i contenuti offerti possiamo affermare che si tratta di un'ottima proposta. Come se non bastasse anche il gioco base ha subito una forte riduzione di prezzo ed è ora venduto permanentemente (e questo riguarda tutte le piattaforme) a 29,99 dollari."Un continente avvolto dalle fiamme della guerra! Il comandante Claude Wallace e i suoi amici d'infanzia sono pronti a combattere per la libertà in questa guerra disperata, ma agghiaccianti bufere, ondate di soldati imperiali e i poteri divini delle Valkyrie ostacolano la loro vittoria. alkyria4 si svolge parallelamente a, ma è incentrato su una storia nuova ...