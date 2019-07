Tensione in Regione Lazio | Movimenti Casa irrompono prima di conferenza Zingaretti

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – Irruzione deiper il diritto all’abitare nella sede della Giunta dellaa Roma,di unastampa a cui doveva prender parte il presidente Nicola. Una trentina di persone, anche con minori al seguito, si sono introdotti a forza nello stabile di via Cristoforo Colombo, nonostante la presenza degli addetti alla sicurezza, che non sono riusciti a contenerli. I manifestanti hanno quindi aggredito i cronisti intenti a riprendere la scena con il proprio smartphone, sottraendolo a uno di loro dopo averlo minacciato. I rappresentanti dei, col megafono, hanno rivendicato “reddito e alloggio per tutti”. “Non vogliamo piu’ promesse dallama soluzioni”, hanno detto. Al momento i manifestanti si trovano ancora all’interno della sede della Giunta.INCATENATI E ...

