Sicilia : all’Ars ddl sull’editoria (2) : (AdnKronos) – “Il settore dell’editoria in Sicilia – sottolinea Sammartino – è strategico per la democrazia perché non si tratta solo di salvare posti di lavoro ma anche di garantire ai Siciliani una corretta e libera informazione”. Il disegno di legge prevede anche che la Regione, gli enti locali e le partecipate divulghino “su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale, i propri ...

Sicilia : all’Ars ddl sull’editoria : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Un disegno di legge per le imprese dell’informazione locale che prevede misure di sostegno ai livelli occupazionali dei lavoratori introducendo alcune tipologie di interventi e lo stanziamento, per il 2019, di un milione di euro. Una vera boccata d’ossigeno ad un settore in profonda crisi”. A presentare il ddl è stato il presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro ...

Fusilli con pesto alla Siciliana melanzane mandorle : Fusilli con pesto alla siciliana melanzane mandorle Ricetta per il pesto: 15 foglie di basilico 120 g di pomodorini 70 g di ricotta 70 g di parmigiano 40 g di mandorle 70 ml olio evo Sale e pepe quanto basta Procedimento Il procedimento è semplice, dovete frullare tutto insieme ed il pesto è pronto. Tagliate un po’ di melanzana a listarelle e soffriggete nell’olio d’oliva, successivamente aggiungete pesto e melanzane ai ...

Caldo africano in Sicilia - picchi di +44°C : situazione drammatica per gli incendi a Catania e Siracusa - gente intossicata evacuata con i gommoni. Allarme per i fenicotteri delle Saline di Priolo [FOTO e VIDEO] : Ultime ore di Caldo drammatiche in Sicilia, prima della rinfrescata che dalla serata porterà – con un forte vento di maestrale – a un netto calo delle temperature molto atteso per smorzare la cappa di Caldo africano che da cinque giorni opprime l’isola. Le temperature massime hanno raggiunto valori elevatissimi oggi nei settori sud/orientali dell’isola, mentre sono già crollati nella parte occidentale. A Trapani, ad ...

La Sicilia brucia - bagnanti evacuati in gommone alla Plaia di Catania. Decine di roghi : Ai bagnanti è stato suggerito al momento di restare in mare. Un vigile del fuoco che operava sui lidi Plaia è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Sicilia - allarme incendi : 750 evacuati da un villaggio a San Vito Lo Capo : Diversi incendi sono stati appiccati tra le province Siciliane di Trapani e Palermo la scorsa notte. Tra questi il più grave è quello che ha colpito il villaggio Calampiso a San Vito Lo Capo. Per spegnere il rogo alimentato dal vento di scirocco sono stati necessari anche due canadair. Dalla struttura sono state evacuate a bordo di barche e gommoni 750 persone, che sono potute rientrare solo questa mattina nella struttura. Dall’alba di ...

Sicilia : Lagalla - '5 mln per 46 borse di studio per specializzazioni mediche' : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - "Contrariamente all’allarme lanciato da alcuni deputati di opposizione, il governo Musumeci mantiene gli impegni assunti nei confronti dei giovani medici che scelgono la Sicilia per la loro crescita professionale. La giunta, già lo scorso 27 giugno, aveva provveduto ad

Nella notte 47 migranti sono stati fatti sbarcare a Pozzallo - in Sicilia : Nella notte tra lunedì e martedì sono stati fatti sbarcare a Pozzallo, in provincia di Ragusa (Sicilia), 47 migranti soccorsi nel canale di Sicilia da una motovedetta della Guardia costiera italiana. Il Quotidiano di Ragusa ha scritto che i migranti

Motocross – Tony Cairoli operato alla spalla - stagione finita per il Siciliano : sfuma l’assalto al decimo titolo : Il pilota siciliano si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico alla spalla, che lo obbligherà a saltare il resto della stagione E’ finita in anticipo la stagione di Tony Cairoli, operato alla spalla nella giornata di oggi dopo la caduta in Gara-2 del Gp di Lettonia. Alessandro Tocco/LaPresse A causa della rottura del tendine sovraspinato e sottoscapolare, il nove volte campione del mondo dovrà rinunciare alla possibilità di ...

Sicilia : altra scossa moderata su Adrano - alle pendici dell'Etna : Dopo la scossa di terremoto avvertita all'alba, un nuovo movimento tellurico di moderata entità è stato registrato alle pendici sud-occidentali dell'Etna, in Sicilia. La nuova scossa è avvenuta...

Dolce e Gabbana in Sicilia - tra "blasfemie" e "giallo" ex voto : Matteo Orlando Dolce e Gabbana "prendono le cose sacre per esaltare quelle profane", accusano i cattolici. Intanto scompare un gioiello donato alla Madonna di Palma di Montechiaro Dolce e Gabbana, la casa d’alta moda voluta dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, in occasione delle ultime sfilate nell’agrigentino è stata oggetto di accuse di blasfemia, richieste di risarcimenti per una celebrazione nuziale saltata e di un ...

Sicilia - Dolce e Gabbana regalano collana preziosa alle suore di clausura ma il Vescovo la sequestra nella notte : Una preziosissima collana di Dolce e Gabbana donata in voto alla Madonna. Un misterioso emissario del Vescovo di Agrigento che arriva nella notte per “sequestrarla”. E il gioiello che sparisce. Quanto accaduto nel convento di clausura del piccolo comune di Palma di Montechiaro, in Sicilia, sembra uscito direttamente da un romanzo giallo d’altri tempi. Eppure è tutto vero. I fatti risalgono a qualche giorno fa, come riferisce ...