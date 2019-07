Sassari Latte Dolce | confermato il pendolino di fascia | Federico Pireddu resta in Serie D

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019), millennial che proprio alcalcioha realizzato il suo primo gol inD per poi andare a maturare e crescere nel corso dell’esperienza vissuta all’Atletico Uri, tornato alla casa madre si è rivelato preziosodiper a supporto della difesa e dell’attacco sassarese, oltre che per il suo allenatore, mister Stefano Udassi, giocatore rapido, grintoso e attaccato a gruppo e maglia tanto da meritare la riconferma anche in vista della prossima stagione. Cursore laterale veloce, fuori quota nato ail 12 gennaio del 2000, è la tredicesima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned., esterno didelcalcio: «Penso che a distanza di un paio di mesi l’orgoglio per aver fatto bene lo scorso campionato sia ancora tanto e non lo dimenticherò ...

venti4ore : Latte, attesa per vertice in Prefettura Sassari: riunione slitta ulteriormente alle 11,30 - UtilitiesPress : RT @Abbanoa: #Sassari, via libera ai lavori nelle reti fognarie del Centro storico, Li Punti e Latte Dolce grazie a un investimento di oltr… - Abbanoa : #Sassari.Via libera ai lavori #Abbanoa nelle reti fognarie del centro storico, Li Punti e Latte Dolce… -