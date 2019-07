huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il deposito dell’esposto alla Procura di Romail ministro dell’Interno, Matteo, avverrà non prima di domani, siamo in attesa della firma in originale diRackete”. E’ quanto afferma all’ANSA l’avvocato Alessandro Gamberini in relazione alla denuncia in cui si ipotizzano i reati dinei confronti del numero uno del Viminale, per i giudizi espressi nelle vicenda della Sea Watch. Il sequestro dei profili Facebook e Twitter riconducibili al leader della Lega, Matteo, e di altri social “propalanti messaggi d’odio”. E’ quanto chiederà l’avvocato Alessandro Gamberini, difensore della comandante della Sea Watch 3

HuffPostItalia : Pronta la querela di Carola contro Salvini per istigazione a delinquere e diffamazione: 'Sequestrate i suoi account… - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: Pronta la querela di Carola contro Salvini per istigazione a delinquere e diffamazione: 'Sequestrate i suoi account Fac… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Pronta la querela di Carola contro Salvini per istigazione a delinquere e diffamazione: 'Sequestrate i suoi account Fac… -