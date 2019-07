Per un secondo referendum sulla Brexit il tempo non è ancora scaduto

Person of Interest il futuro secondo Christopher Nolan prima di Westworld : Il futuro dell’intelligenza artificiale secondo Christopher Nolan primo capitolo ossia Person of Interest: su Amazon Prime Video le prime quattro stagioni della visionaria serie tv che ha esplorato come non era mai stato fatto prima il difficile rapporto tra uomo e macchina, tra autodeterminazione e fine della privacy. Un tema che poi lo stesso sceneggiatore e regista ha continuato ad indagare con la sua nuova avventura seriale, Westworld ...

Cremona - bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva Per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Brexit : Corbyn Per secondo referendum sul no deal : Londra, 9 lug. (AdnKronos) – Jeremy Corbyn chiede un referendum sull’eventualità di un no deal o di una Brexit decisa dal partito conservatore, e dichiara per la prima volta che in questo caso il suo partito laburista farà campagna per il “Remain”. La nuova linea politica è stata annunciata in una mail diretta ai membri del partito, che però non chiarisce quale sarebbe la posizione del Labour in caso di nuove ...

Secondo la Stampa il governo ha chiesto 15 giorni di tempo in più Per decidere cosa fare sulla TAV : La Stampa scrive che il governo ha chiesto all’Unione Europea 15 giorni di tempo in più per decidere cosa fare sulla TAV, il progetto per la costruzione di un treno ad alta velocità tra Torino e Lione, in Francia. Entro

Temptation Island - anticipazioni puntata 8 luglio : secondo falò Per Nunzia e Arcangelo : Questa sera, lunedì 8 luglio , inizio alle ore 21.20 su Canale 5 ,, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island . Come riportato da "Ilsussidiario", le anticipazioni ufficiali diffuse dal magazine di Uomini e donne promettono grandi colpi di scena , con le coppie di fidanzati che continueranno a mettersi alla prova tra tentazioni e ...

6 cose da fare secondo il Dalai Lama Per combattere l'invidia e le energie negative : Viviamo la nostra vita circondati da energie negative e ne abbiamo testimonianza diretta, quando proviamo stati d'animo come l'invidia e la rabbia. Questi sentimenti danneggiano il nostro benessere mentale e compromettonoil nostro quieto vivere.

Temptation Island rumors - stasera 8 luglio secondo falò probabilmente inutile Per Nunzia e Arcangelo : Questa sera su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di Temptation Island e, secondo le anticipazioni sul web, sembra che la trasmissione non risparmierà i colpi di scena agli appassionati del reality estivo. Nel secondo appuntamento della scorsa settimana il pubblico ha assistito alla rottura tra Nunzia e Arcangelo, per via di un bacio e di alcuni dialoghi tra lui e la tentatrice Sonia. Dalle anticipazioni date dal conduttore ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Rebecca Vizzoni conquista l’oro nel singolo Junior - secondo posto Per Yenè Corinna Soro : Italia ancora assoluta protagonista dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Club Sant Jordi di Barcellona (Spagna), una delle tredici affascinanti location che stanno ospitando in questi giorni la seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che converge tutte le rassegne iridate delle discipline rotellistiche in unico luogo. Magica doppietta azzurra nel libero individuale ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm vince il suo secondo Irish Open. Edoardo Molinari 9° - sfiora il pass Per il British Open : Quarto successo per Jon Rahm sull’European Tour nella propria carriera. Lo spagnolo trionfa al Dubai Duty Free Irish Open con un regale ultimo giro in -8 (e uno score totale di -16) composto da otto birdie, un eagle e due bogey, e lo conquista per la seconda volta in carriera dopo la vittoria del 2017. Per Rahm, nel complesso, si tratta dell’ottavo torneo conquistato a livello professionistico: oltre ai quattro del Tour europeo, si ...

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Italia suPera di misura la Germania nel finale - secondo successo Per le azzurre : Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Hockey su pista femminile ai Mondiali di Barcellona 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere 1-0 la Germania, al termine di una partita con poche emozioni, e decisa solamente nel finale. Avvio di gara caratterizzato da molti falli, soprattutto da parte delle teutoniche, ben tre nei primi cinque minuti, mentre latitano le occasioni da gol da ambo le parti. A ...

Fifa 19 Futties : Tutto quello che devi saPere sugli Oscar di FUT! Fred secondo vincitore FUTTIES! : La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l’ultimo evento dell’anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […] L'articolo Fifa 19 Futties: Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! Fred secondo ...

Pallanuoto - Torneo di Portugalete 2019 : Italia-Francia 13-2. Secondo posto conclusivo Per il Settebello : Chiude con una vittoria nel Torneo di Portugalete il Settebello di Sandro Campagna, anche se il successo finale va alla Spagna: l’Italia, nell’ultimo match batte nettamente la Francia. Gli azzurri schierano i 13 convocati per i Mondiali e, dopo una prima fase molto equilibrata, con il punteggio a metà gara di 3-1, si scatenano nella seconda parte, chiudendo 13-2. Così al sito federale il CT Sandro Campagna. “Ogni partita va ...

SuPerbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato suPerpole. Sykes strepitoso - rifila un secondo a Rea! Bautista sesto : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Prestazione superlativa per l’alfiere della BMW che, dopo aver brillato nelle prove libere, è riuscito a surclassare l’intera concorrenza e oggi pomeriggio scatterà davanti a tutti nella gara-1 sul circuito di Donington. Il britannico è risultato imbattibile su un asfalto umido dopo la pioggia scesa in mattinata, la pista si è ...

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : ottimo secondo posto di Lorenzo De Luca - ritiro Per Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, secondo posto per Lorenzo De Luca su Soory de l’Hallali, mentre si registra il ritiro di Alberto Zorzi su Vauban du Trio: questi gli odierni risultati degli italiani impegnati nella competizione transalpina. Vittoria per l’irlandese Darragh Kenny su Christos, che chiude con un netto in 65″78, con 0″33 ...