Mario e Francesco | da Castellammare alla Cantera del Barcellona a 9 anni

ilmattino

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non saranno i gemelli Derrick del famoso cartoon ?Holly e Benji?, ma la storia dei gemellie Marco Fiore ha sicuramente qualcosa di assimilabile a una bella fiaba. Originari di...

comixnapoli : ??SCEGLI ANCHE TU LA CREATIVITÀ COI CORSI ESTIVI?? ?? DELLA SCUOLA ITALIANA DI COMIX! ???? I Corsi di oggi: ?????? •… - annalisaricardi : RT @mario_iacone: @jennaro52 @matteosalvinimi this is racism - mario_iacone : @jennaro52 @matteosalvinimi this is racism -