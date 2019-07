Manageritalia-Confcommercio - proroga contratto dirigenti : Roma, 11 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Le delegazioni contrattuali di Manageritalia e Confcommercio si sono incontrate oggi a Roma e hanno deciso di prorogare il contratto dirigenti in essere sino al 31 dicembre 2019. “Una scelta chiara e condivisa – dice Guido Carella, presidente Manageritalia – con Confcommercio per lavorare con qualche mese in più alle innovazioni da tempo sul tavolo della trattativa e avere ...