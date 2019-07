Inter | Nainggolan presente all’allenamento tattico | Icardi escluso

CLAUDIA LAI - MOGLIE DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter

Malattia moglie Nainggolan - il messaggio dell’Inter : “vincerai questa battaglia” : “Cara Claudia, tutta l’Inter abbraccia te e la tua famiglia. La tua forza ti aiutera’ a vincere questa sfida”. E’ questo il messaggio pubblicato dall’Inter su twitter, il club nerazzurro esprime la propria vicinanza a Claudia Lai, moglie del centrocampista nerazzurro Radja Nainggolan, che oggi ha annunciato su Instagram la sua Malattia. Una notizia che ha sconvolto non solo i tifosi nerazzurri ma tutto ...

Inter - pugno di ferro di Conte : Nainggolan e Icardi bocciati (RUMORS) : L'Inter è al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni. Lunedì è cominciato il ritiro a Lugano che durerà fino alla giornata di domenica dopodiché il club volerà in Asia per la tournée che la vedrà partecipare alla prossima International Champions Cup. Proprio domenica, contro il Lugano, ci sarà la prima gara amichevole alla quale non prenderanno parte parte Radja Nainggolan e Mauro Icardi. L'amministratore delegato della società ...

Inter - ecco come Barella spinge Nainggolan in Cina : l'ultimo intreccio di mercato : Nicolò Barella (21 anni) all' Inter è cosa ormai fatta. I nerazzurri, con un' operazione che ha abbattuto tutti i record stabiliti nel corso della sua storia, si sono assicurati il gioiellino del Cagliari per la cifra monstre di 45 milioni di euro, l' esborso più grande di sempre per un singolo gioc

Inter - la sorella di Nainggolan afferma : 'Ci sono possibilità che vada via da Milano' : Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ormai sono loro i grandi epurati dall'Inter che ha iniziato da poche ore il ritiro precampionato a Lugano agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Se a livello mediatico tiene banco soprattutto la vicenda relativa al futuro dell'attaccante argentino, allo stesso tempo non è da sottovalutare quanto potrebbe accadere al centrocampista belga. Salutato come grande colpo nerazzurro appena un anno fa, quando fu ...

CALCIOMERCATO Inter NEWS/ Nainggolan apre alla Cina! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: Barella affare di mercato chiuso. Intanto in uscita c'è Dalbert, seguito dal Lione.

Inter - primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan : Conte li esclude dalle esercitazioni tattiche : Il nuovo allenatore nerazzurro ha escluso dagli allenamenti tattici e dalle partitelle sia Icardi che Nainggolan, ormai fuori dal progetto tecnico Ciò che gli era stato promesso si è avverato, Mauro Icardi e Radja Nainggolan hanno cominciato a respirare il clima di ‘esclusione’ paventato da Conte e Marotta alla vigilia del ritiro di Lugano. Miguel MEDINA / AFP Già dal primo giorno di allenamenti la situazione è apparsa subito ...

Calciomercato Inter - Nainggolan fuori dal progetto tecnico : due i club Interessati al belga : Il centrocampista belga è ormai fuori dai piani di Conte, sono due i club Interessati al suo ingaggio Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere in Cina, visto e considerato che la sua esperienza all’Inter è praticamente finita. Una volta comunicatogli da Antonio Conte la sua volontà di non puntare su di lui, il belga ha cominciato a guardarsi intorno, vagliando le offerte arrivategli soprattutto dalla Cina. Sono due i club ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ora valuta l’opzione Cina : Potrebbe essere in Cina il futuro di Nainggolan: fuori dai piani tecnici dell’Inter, ha già ricevuto offerte dal Dalian e dallo Shanghai Shenhua.“powered by Goal”Quello di Radja Nainggolan è un mondo che in dodici mesi si ribaltato. Se infatti un anno fa era stato il grande colpo piazzato dall’Inter nel corso della sessione estiva di Calciomercato, oggi non rientra più nei piani del club meneghino e quindi è già chiamato a trovarsi una nuova ...

Inter - iniziato il ritiro a Lugano : Nainggolan e Icardi in gruppo : Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione dell'Inter. I nerazzurri sono in ritiro a Lugano, dove sono arrivati nella serata di ieri e si fermeranno in Svizzera fino a domenica 14 luglio. Poi la squadra partirà per l'Asia, dove sarà in tournéé e parteciperà all'International Champions Cup. La gara di cartello è sicuramente quella in programma il 24 luglio, a Nanchino, quartier generale di Suning, che vedrà di fronte Inter e Juventus. Ieri ...

Inter - conferenza stampa Conte : “Io non mi pongo limiti. Icardi e Nainggolan? Mi allineo al club” : conferenza stampa Conte- Antonio Conte si presenta al suo nuovo pubblico nerazzurri e risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 15:30. Una nuova avventura pronta ad entrare subito nel vivo con la presentazione ufficiale. Cresce la curiosità anche per quel che riguarda le ipotesi e sfaccettature di mercato. Difficile non immagine alcune domande […] L'articolo Inter, conferenza stampa Conte: “Io non mi pongo limiti. ...

Calciomercato Inter - Marotta : “Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto” : Calciomercato Inter Marotta | “Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico”. Lo ha detto l’ad dell’Inter Marotta parlando a Sky Sport, aggiungendo: “Abbiamo già parlato con i diretti Interessati, abbiamo spiegato loro la presa di posizione della società”. Calciomercato Inter Marotta licenzia Nainggolan e Icardi “sono entrambi ottimi giocatori e ottimi talenti – ...