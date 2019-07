Icardi al Napoli | De Laurentiis | “Non ho intenzione di incontrare Wanda Nara”

Indiscrezione Sportmediaset – Icardi-Napoli - domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve! Le cifre : Indiscrezione Sportmediaset, incontro ADL-Wanda Nara Sportmediaset riporta una clamorosa Indiscrezione di mercato su Icardi, riguarda un probabile incontro domani tra De Laurentiis e Wanda Nara moglie ed agente di Mauro Icardi. Inter news – Mauro Icardi non rientra più nei piani dell’Inter e come riporta Sport Mediaset, la Juve è ancora solo un’ipotesi. I club nerazzurro non hanno alcuna intenzione di farsi prendere ...

Calciomercato Napoli - si raffredda la pista Icardi : non sarebbe la sua volontà : Tra i sogni di Calciomercato estivi del Napoli e della sua tifoseria, c'è senza ombra di dubbio anche Mauro Icardi, giocatore che è stato messo fuori dalla porta da parte dell'Inter di Antonio Conte. Di conseguenza, l'attaccante argentino è finito sul mercato e le pretendenti per lui ovviamente non si sono fatte attendere. Assieme al Napoli, però, l'eterna sfida con la Juventus di Maurizio Sarri, che sta cercando un nuovo attaccante in grado di ...

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Napoli - De Laurentiis show : da Icardi a James passando per Rodrigo : Dal ritiro di Dimaro Folgarida, è intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport – Stadio” il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. show del numero uno partenopeo, che racconta tutto. Si inizia dal rapporto con Ancelotti: “Ne ho sentite tante di recente, persino che tra di noi ci sia stata una lite furibonda. Ma io come posso fare per intervenire e frenare questa emorragia di sciocchezze?”. Sui top ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

De Laurentiis : “James vuole il Napoli - ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo - Icardi e Insigne…” : De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…” De Laurentiis: “James vuole il Napoli, ma c’è un problema col Real. Su Rodrigo, Icardi e Insigne…”. Intervista al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulle pagine de ‘Il Corriere dello Sport’. Ecco i passaggi evidenziati dalla nostra redazione: Già due acquisti, ne verranno ...

De Laurentiis : «James vuole il Napoli ma costa troppo. Icardi non lo cambio con Insigne» : Il Corriere dello Sport apre con una intervista ad Aurelio De Laurentiis che parla di James e non solo Il presidente del Napoli parla anche di Elmas, Rodrigo e di Icardi. James Del colombiano dice: «James è il giocatore più mediatico dopo Messi e Ronaldo. vuole venire a Napoli però ilReal chiede troppo». Rodrigo e Elmas «Rodrigo ci piace moltissimo preferisce rimanere in Spagna. Elmas? Prima bisogna vendere». Icardi «Icardi eunuchi talento ...

Laudisa (GdS) : “Il Napoli non ha in mano Rodrigo. Icardi? Non so se possa dire sì” : Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto a Radio Marte sul mercato del Napoli. “Rodrigo? Il viaggio spagnolo di Giuntoli in non ha portato segnali positivi. Che il Napoli si stia informando su attaccanti di livello è chiaro, ma non ha in mano Rodrigo e non è pronto a cedere i suoi attaccanti”. Laudisa ha detto la sua anche sulle trattative per Correa e su Elmas: “Lo scambio Insigne-Correa non lo ...

La Juve avrebbe campo libero per Icardi - dopo la possibile virata del Napoli su Rodrigo : Mauro Icardi, nonostante sia stato inserito da tempo nella lista dei partenti dall'Inter, è stato convocato a Lugano per il ritiro e qui si è unito ai compagni, senza però partecipare alle esercitazioni tattiche e ciò contribuirebbe a far crescere il suo nervosismo. L'attaccante di Rosario piacerebbe non poco a Fabio Paratici, tanto che l'estate scorsa, prima di viarare su Cristiano Ronaldo, ha fatto un sondaggio, terminato poi con un nulla di ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Napoli - Ancelotti a tutto tondo : “La 10 a James? L’importante è la maglia azzurra. Insigne per Icardi?…” : Una serata passata in compagnia dei tifosi del Napoli per Carlo Ancelotti. E’ quanto successo a Dimaro ed è stata l’occasione per l’allenatore partenopeo di svelare alcuni retroscena di mercato e di dare alcune indicazioni sulla prossima stagione. A tenere banco è sempre la questione James Rodriguez: “Ci auguriamo che possa arrivare. Può giocare anche a centrocampo, io al Real lo utilizzavo anche lì, ma può giocare ...

Rinaudo : “Icardi ha fame di rivincita - farebbe al caso del Napoli” : Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live. Le sue parole : “Icardi è un elemento che ti consente di alzare l’asticella, non solo per le qualità, ha fame di riscatto dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno massime. Il Napoli si sta muovendo per allestire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva ...

Calciomercato Napoli : sprint per Rodriguez - per Icardi è sfida con la Juve : La sessione estiva di Calciomercato è partita ufficialmente da qualche giorno, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Carlo Ancelotti sembra intenzionato a fare forte pressing per riuscire a portare al San Paolo alcuni pezzi pregiati che senza dubbio alzerebbero il livello attuale della rosa. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro ...