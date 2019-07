Gianluca Savoini come Strache Retroscena Lega | i fondi russi una trappola stile

La difesa di Gianluca Savoini : "Non riconosco la mia voce in quell'audio. È una buffonata per colpire Salvini" : L’audio diffuso dal sito Buzzfeed sui presunti tentativi per ottenere dai russi finanziamenti illeciti per la Lega? “Mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata”. Gianluca Savoini risponde così a chi gli chiede di spiegare l’incontro avuto all’hotel Metropol di Mosca con alcuni uomini del Cremlino il 18 ottobre 2018. Parlando a Repubblica e a La Stampa taccia la diffusione della registrazione come ...

Chi è Gianluca Savoini : L'uomo registrato mentre parlava con i russi di fondi illeciti per la Lega è un vecchio amico e portavoce di Salvini con simpatie neonaziste, oltre che il suo attuale consigliere per la Russia

Gianluca Savoini - fango e rubli su Matteo Salvini? "Una trappola - cosa è accaduto in quell'albergo" : «È una cosa schifosa, una porcheria, non c' è nulla di nulla! La Lega non ha mai preso un centesimo o un rublo dalla Russia, è facilmente verificabile. Hanno piazzato microfoni, intercettato, magari hanno anche mandato qualcuno a recitare una parte. Però guardi, chi di dovere, visto che questi vogli