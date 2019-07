Fisco | Di Maio | ‘né condoni né tasse su cassette sicurezza | evasori in carcere’

Ue : «Giustificata procedura per debito» Di Maio : «Quota 100 non si tocca» Fisco e pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»

