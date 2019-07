Dadolata di pollo e patate con erbe aromatiche

cosacucino.myblog

(Di giovedì 11 luglio 2019)diconQuesta ricetta estremamente facile e leggera è pronta in poco più di mezzora. Learricchiscono di sapore gli ingredienti semplici che costituiscono questo piatto che può essere accompagnato anche solo da una semplice insalata.diconIngredienti (per 4 persone): 400 g. di petto di600 g. diun mazzetto difresche (es. rosmarino, salvia, timo, alloro) sale, pepe olio extravergine d’oliva Preparazione: Sbucciate lee tagliatele a dadini piccoli. Tagliate lea dadini Versatele per cinque minuti in una pentola con abbondante acqua bollente e salata. Scolatele e fatele intiepidire in una terrina. Tagliate a cubetti il petto dieliminando eventuali parti grasse. Tagliate a cubetti il petto diCospargete una padella con del sale fino e ...

