Chernobyl | inaugurato un nuovo scudo protettivo | dovrebbe durare 100 anni

(Di giovedì 11 luglio 2019) Aè statounchegarantire il contenimento dell'inquinamento radioattivo per altri 100. Per l'occasione il Presidente dell'Ucraina ha anche sancito la nascita di un "corridoio verde" per turisti. In questi mesi, infatti, in conseguenza della messa in onda della serie tv, che narra proprio i drammatici fatti di quei giorni, il turismo in quelle zone è cresciuto in modo esponenziale. Il New Safe Confinement: loche garantirà forse altri 100di sicurezza Finalmente è statoil New Safe Confinement, una difesa che va a coprire il reattore numero quattro di, quello che nel 1986 esplose. Al tempo provocò il più massiccio disastro nucleare di tipo civile della storia dell'umanità. Nonostante siano passati moltida allora, come ben noto la radioattività impiega secoli, se non millenni, per ...

