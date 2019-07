Antipasto offerte Amazon Prime Day 2019 dell’11 luglio | Huawei P30 | Samsung Galaxy S10 e

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Chi l'ha detto che leDaynon sono ancora entrate nel vivo? Formalmente gli sconti non sono stati attivati, ma questo non significa che non si possa già dare uno sguardo attento alle proposte disponibili. Proprio ieri vi avevamo parlato della possibilità di accaparrarvi l'Fire Stick al prezzo di 24.99 euro, in luogo dei 39.99 euro richiesti al momento del lancio. Si tratta di un taglio finora mai applicato dall'e-commerce di Jeff Bezos, tra l'altro ancora in corso nel caso in cui voleste approfittarne. Oggi vogliamo concentrarci anche su altri prodotti, che potrebbero presentarsi come il giustodelleDay, che si accenderanno il 15 ed il 16. Non sarebbe male pagare ilS10 appena 607 euro? Potete farlo! Il prodotto viene venduto e spedito da un rivenditore terzo, con consegna prevista tra ...

OptiMagazine : Antipasto offerte #AmazonPrimeDay2019 dell'11 luglio: #HuaweiP30, #SamsungGalaxyS10 e #XiaomiMiBand4… -