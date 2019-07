Adriana Lima | «Sono più di una modella»

Adriana Lima - il ritorno è a Cannes : Dopo la delusione per la notizia del suo ritiro dalle passerelle, ecco (ri)comparire Adriana Lima, l'angelo di Victoria's Secret più amato di sempre, sulla passerella più importante del cinema. Una bella sorpresa che conferma un sospetto: quando il brand di lingerie un paio di settimane fa ha annunciato che non avrebbe più trasmesso sfilate in tv per trovare approcci più digital e social al passo con i tempi, non ...