Tinto Brass Ricoverato in Prognosi Riservata!

(Di mercoledì 10 luglio 2019)colpito da un malore mentre era nella sua villa romana. Da due giorni èinriservata, ma dalle ultime news trapela ottimismo per il regista. C’è grande preoccupazione per la salute di. Il popolare regista infatti da lunedì sera èall’ospedale Sant’Andrea di Roma e al momento si trova ancora in Terapia Intensiva, con lache rimane riservata. I medici stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, anche perché nove anni faè stato colpito da un ictus che finora sembrava non aver lasciato tracce nel suo fisico. Il malore di, la moglie racconta come sta Lunedì scorsoera a cena nella villa dove abita a Roma, nella zona di Isola Farnese. Fino a quell’ora una giornata normale, come tante. Poi però ha avuto un malore, dovuto probabilmente alla febbre, e la moglie Caterina Varzi che ...

