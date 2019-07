Roma | minaccia di gettarsi dal Colosseo I cori delle persone | “Salto | salto” Poi

Panico e traffico bloccato a Roma : guida turistica minaccia di buttarsi dal Colosseo - salvato : Panico e traffico bloccato al Colosseo dove un uomo, una guida turistica, ha protestato arrampicato al monumento. In via dei Fori Imperiali presenti poliziotti, carabinieri, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autoscala. Le forze dell’ordine hanno tentato a lungo di convincerlo a scendere, finché l’uomo non ha deciso di desistere. L'articolo Panico e traffico bloccato a Roma: guida turistica minaccia di buttarsi dal ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Minaccia passeggeri su Tirana-Roma e causa un atterraggio d'emergenza : Quaranta minuti di terrore a bordo di un volo della Blue Express Panorama. Decisivo l'intervento di una manager

Roma - tenta rapina in una gelateria e minaccia la commessa con un chupa chups modificato : Ha tentato di rapinare una gelateria e quando è stato sorpreso da una commessa l’ha minacciata con un chupa chups modificato con un ago. È successo a Roma, in piazza Vescovio, come riferisce Il Messaggero: era sera e l’uomo ha approfittato della momentanea assenza della commessa per avvicinarsi alla cassa e tentare di aprirla per prelevare i soldi. Ad un certo punto però, la donna è rientrata e l’ha sorpreso armeggiare: lei ha ...

Roma - “basta co’ sti cornetti - vi ammazzo” : 54enne assalta una pasticceria e minaccia i titolari : “Basta co’ sti cornetti, non ce la faccio più con questa puzza. Io faccio una strage. Vi ammazzo“. Gridando queste parole un 54enne Romano si è scagliato contro la pasticceria Rugiati di via Tommaso da Celano di Roma, sbattendo con forza la serranda e minacciando i titolari con un’arma. Per calmarlo è dovuta intervenire la polizia che l’ha arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: agli agenti ...

Zaniolo - la mamma Francesca Costa rapinata a Roma : rubati Rolex e contanti. E lui minaccia : «Poi non lamentatevi...» : Un mese e mezzo fa le era stata rubata la macchina sotto casa, stamattina invece, in zona Eur, dove abita insieme al figlio Nicolò, è stata addrittura rapinata in strada. Stiamo...

Georgette contro Selvaggia Roma - lo scontro a Live – Non è la d’Urso : “Mi hai minacciata” : Live – Non è la d’Urso, Georgette contro Selvaggia Roma: scoppia la lite in diretta Stasera a Live – Non è la d’Urso si è discusso del chiacchieratissimo matrimonio saltato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Durante la diretta Barbara ha mandato a più riprese l’intervista rilasciata da Eliana Michelazzo (agente della Prati) che, in […] L'articolo Georgette contro Selvaggia Roma, lo scontro a Live – Non ...