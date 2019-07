Ritiri Serie A | le ultime | la Juve parte leggera | prime goleade in amichevole per

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Piano piano, tutte le squadre diA si stanno radunando per i. Oggi è stata la volta dellantus, a cui devono aggregarsi soltanto alcuni nazionali. Primo giorno di scuola ‘leggero’ per la troupe di Sarri: visite di rito, pranzo, prima seduta di allenamento e rientro a casa. Da domani si farà sul serio, il lavoro tra palestra e rettangolo verde si intensificherà perché incombono i primi impegni della stagione: il 19 luglio ci sarà lanza per una lunga tournée asiatica che vedrà i bianconeri impegnati il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham, il 24 a Nanchino, in Cina, contro l’Inter e il 26 a Seoul, in Corea del Sud, contro il Team K-League. Poi ad agosto la sfida all’Atletico Madrid e la classica rifinitura in famiglia trantus A entus B a Villar Perosa.ntus, i tifosi rilanciano… Higuain: cori per il Pipita, ...

