noistiamobeneinsiemeancheinvacanza

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Fonte foto: ufficio stampa1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Con l'ashtag, Maria De Filippi ha voluto sensibilizzare il web sull'abbandono estivo degli animali. Includere un animale nella propria famiglia, è un gesto di responsabilità, oltre che di amore e affetto. Accade purtroppo pero' che ogni estate gli animali, specialmente cani e gatti, vengano abbandonati. E’ bene informarsi sulle strutture che ospitano i nostri amici a quattro zampe e sceglierle come mete delle proprie vacanze. Persone: Maria De Filippi

