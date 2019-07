MANIFEST | anticipazioni episodi di mercoledì 10 luglio

tvsoap

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Secondo appuntamento su Canale 5 con il nuovo telefilm. Ecco trama esui trein onda in prima serata102019, intitolati Bagaglio non reclamato, Coincidenze e Off radar. Saanvi e Michaela hanno la stessa visione: una donna, che sembra fatta di pietra, lascia impronte bagnate. Mentre Jared continua a proteggere la carriera di Michaela, i rapporti tra il detective e la moglie Lourdes subiscono degli scossoni. Cal, in preda al delirio della febbre, comincia a pronunciare parole in bulgaro. La febbre non accenna a scendere e Ben e Grace decidono di portarlo in ospedale. Potete leggere l'articolodi10su Tv Soap.

