Mad Bullets | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lanciato su Mobile (Android e iOS) diversi anni fa come Free to Play, Madarriva anche su Nintendo Switch, ed oggi dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia vogliamo condividere con voi la nostra. MadMadè uno sparatutto in prima persona, dove nei panni di uno sceriffo dovremo eliminare banditi, dottori folli, indiani ed altri nemici a non finire, evitando di sparare sugli innocenti. Se avete provato la versione Mobile, noterete che la controparte Switch è praticamente identica, ma con la differenza che il sistema di controllo abbandona il Tap in favore dei sensori di movimento dei Joy-Con. Non dovremo più tappare sul Display per sparare ma muovere uno dei Joy-Con e premere il grilletto posteriore. Al primo avvio difatti viene effettuata la calibrazione del controller, di vitale importanza per non ...

