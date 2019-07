Finalmente il bando concorso Regione Campania | profili e requisiti | domanda ammissione e

optimaitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nella serata di ieri,e dopo un paio di slittamenti, ilper ilè stato pubblicato. A dire la verità si tratta di due bandi distinti che però, per il momento, prevedono solo 2175 assunzioni e non le 10.000 annunciate dal Governatore De Luca. La selezione pubblica è comunque molto corposa, giusto dunque sottolineare quali sono irichiesti e i corrispondentie ancora come sia possibile presentaredied entro quanto. Il primoper ilpunta alla copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, della categoria D, da assumere a tempo indeterminato. 328 dei futuri dipendenti saranno impiegati presso la, 15 presso il Consiglio regionale dellae ancora altri 607 prenderanno servizio presso gli enti locali della, in particolare i ...

