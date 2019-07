Ex Ilva di Taranto | i legali di ArcelorMittal | Al vaglio ipotesi per evitare stop

Ex Ilva - la Procura di Taranto ordina lo spegnimento dell’altoforno 2 : ArcelorMittal rischia di essere travolta dalle conseguenze di un incidente mortale sul lavoro accaduto all'altoforno 2 a giugno 2015. E di vedersi spegnere l'impianto, uno dei tre attualmente in...

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. Stallo sull'immunità - sindacati delusi : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell'acciaieria di Taranto. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l'avvio...

Ex Ilva - la procura di Taranto ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2 : Ex Ilva, la procura di Taranto ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2 La disposizione arriva dopo che l'impianto era stato sottoposto a sequestro preventivo in seguito alla morte di un operaio nel 2015. I tecnici nominati dal Gup hanno accertato che l'azienda non avrebbe applicato tutte le prescrizioni per la messa in ...

Ex Ilva - Procura Taranto ordina spegnimento altoforno 2 : “È pericoloso per la salute” : La Procura di Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'altoforno numero 2 dell'ex Ilva (la più importante parte produttiva del siderurgico) perché non garantisce la sicurezza per gli operai. Secondo i magistrati, al termine di una vicenda penale generata dall'incidente sul lavoro che nel giugno del 2015 uccise l'operaio Alessandro Morricella, l'azienda non avrebbe rispettato tutti gli impegni presi per rendere più sicuro il luogo di lavoro. ...

Ex Ilva - la Procura di Taranto ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2 : "Non è sicuro" : "Non garantisce la sicurezza per gli operai e quindi deve essere fermato". La Procura di Taranto ha ordinato lo spegnimento dell'impianto nel quale morì Alessandro Morricella, l'operaio 35enne deceduto il 12 giugno 2015, quattro giorni dopo essere stato investito da una colata di ghisa

Ex Ilva - la procura di Taranto spegne l'altoforno 2. «Sicurezza non rispettata» : La procura della Repubblica del Tribunale di Taranto ha disposto la chiusura dell'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ritenuto non sicuro. L'impianto venne sequestrato nel 2015 a...

Ex Ilva - la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno : “Impianto non è sicuro per gli operai” : La procura di Taranto ha dispoto la chiusura dell’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto. Secondo le prime informazioni l’impianto, dove morì Alessandro Morricella, sarebbe “non sicuro” per gli operai. Fu Matteo Renzi a dissequestrare con un decreto l’Afo2 che i magistrati avevano bloccato dopo la morte dell’operaio tarantino. L'articolo Ex Ilva, la procura di Taranto ordina di spegnere un altoforno: ...

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

Magistrati indagati - Capristo e il rapporto con l’avvocato Amara : da Trani a Taranto per la trattativa (bocciata) con l’Ilva : Il rapporto tra l’avvocato Piero Amara e il procuratore Carlo Maria Capristo nasce a Trani, ma prosegue nel tempo arrivando anche a Taranto. C’era infatti anche Amara negli incontri per la “trattativa” fra la procura di Taranto guidata proprio da Capristo e i legali di Ilva in amministrazione straordinaria che nel 2017 portò alla proposta di patteggiamento che avrebbe dovuto consentire alla società gestita dai commissari straordinari Piero ...

Convocato per il 9 luglio un tavolo al Mise sull'ex Ilva di Taranto : Il ministero dello Sviluppo Economico ha Convocato per il 9 luglio alle ore 16 il tavolo con i sindacati sulla situazione dell’ex Ilva di Taranto, ora Arcelor Mittal. La riunione sarà presieduta dal ministro Luigi Di Maio. Lo si apprende quanto da fonti sindacali. Nei giorni scorsi le sigle dei metalmeccanici avevano chiesto un incontro urgente al ministro. Solo ieri, invece, l’amministratore delegato dell’azienda ...

Taranto - la lunga estate dell'ex Ilva : "Senza immunità si chiude il 6 settembre" : Lo stabilimento dell'ex Ilva potrebbe chiudere a Taranto tra poco più di due mesi, il 6 settembre. Lo annuncia l'ad di...

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto. Scontro con governo : Alta tensione tra il governo e ArcelorMittal. Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una ...

Ad ArcelorMittal : senza immunità fra due mesi chiudiamo l’Ilva di Taranto : Se il prossimo 6 settembre verrà rimossa, come prevede una nuova disposizione del "decreto Crescita", l'immunità penale che ha finora coperto gli amministratori dell'ex Ilva, l'acciaieria di Taranto ora gestita da ArcelorMittal, non ci sarà altra scelta che chiudere gli impianti. Lo ha ribadito a Bruxelles l'Amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, a margine di una conferenza di Eurofer, di cui è presidente. ...