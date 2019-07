De Laurentiis | «James vuole il Napoli ma costa troppo Icardi non lo cambio con Insigne»

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vorrebbe sia Icardi che James : Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole portare James a Dimaro - ma col Real le posizioni sono ancora distanti : La Gazzetta dello Sport rilancia la tesi secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in progetto di portare James Rodriguez a Dimaro non appena chiuso l’accordo. Ovviamente non c’è certezza dei tempi con cui si possa chiudere, ma trapela ottimismo. In ogni caso il progetto c’è. De Laurentiis avrebbe immaginato di far arrivare James tra il 22 e il 23 a ridosso dell’amichevole con la Cremonese per ...

Gazzetta : Sarà una lunga partita a scacchi tra De Laurentiis e Florentino per James Rodriguez : La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla partita a scacchi che si sta giocando tra De Laurentiis e Florentino Perez. Una partita che vede purtroppo in vantaggio i bianchi, ma il presidente non è disposto a cedere ed anzi più il gioco si fa duro e più insiste. La situazione del Blancos è molto semplice Nonostante già abbia speso oltre 300 milioni sul mercato (Hazard, Mendy & Co.), il Real vanta una liquidità di cassa di 180 milioni di ...

James-Napoli - De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti : Napoli e James continuando ad inseguirsi, la trattativa con il Real è serrata, ma ancora non si riesce a vedere la via d’uscita. Secondo calciomercato.it De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a chiudere con una cessione visto la volontà dei Blancos di incassare subito “Il Napoli e JamesRodriguez sono sempre più vicini. In Spagna ne sono certi: Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano ‘AS’, ha dato ...

Calciomercato Napoli - incontro a Capri tra De Laurentiis e James Rodriguez [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – E’ un Calciomercato stellare quello sta portando avanti il Napoli, il club azzurro ha ufficializzato nella serata di ieri l’arrivo del difensore Manolas, si tratta di un colpo molto importante, il greco con Koulibaly può formare la coppia di centrali più forte del campionato. E non è di certo finita, la dirigenza sta lavorando senza sosta per completare al più presto la squadra di consegnare a Carlo ...

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...

CorMez : Perez usa l’Atletico per mettere pressione a De Laurentiis per James : Secondo il Corriere del Mezzogiorno, le indiscrezioni sul possibile interesse dell’Atletico Madrid per James Rodriguez sono solo un’arma usata da Florentino Perez. L’idea del presidente del Real è quella di mettere pressione a De Laurentiis e spingerlo a concludere l’affare alle sue condizioni. Il quotidiano sostiene che le voci di un interesse dei Colchoneros siano state create proprio per velocizzare l’affare con ...

Napoli - De Laurentiis : “Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli”. E su Sarri - Sacchi e Albiol… : “Arriveranno Manolas e James? Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto. Dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia al gioco di Sarri che è un gioco stretto, che ti diverte, però bisogna, secondo me, capire che uno deve formare una squadra capace di giocare in tanti modi diversi. Gli avversari non sempre ti permettono di giocare il ...

De Laurentiis : “James e Manolas? Dobbiamo giocare con calma” : anche il mercato tra le domande poste al presidente del Napoli nel suo intervento a radio Kiss Kiss. Innanzitutto per sapere se arriveranno James Rodriguez e Manolas. «Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è il più giusto per il Napoli. Con l’arrivo di Conte e quello di Sarri e del nuovo allenatore della Roma noi Dobbiamo approfondire con Ancelotti, che è un maestro, che tipo di gioco fare. Perché ha ragione Arrigo Sacchi quando inneggia ...

De Laurentiis - James e la numero dieci : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, dove ha affrontato diversi temi, dal mercato del Napoli e dai possibili acquisti di Manolas e James fino alla Juventus . Poi ha precisato sul discorso della maglia numero 10 a James Rodriguez: “La maglia numero 10 di solito appartiene al trequartista, noi non l’abbiamo mai realmente avuto. Quando Sarri, che era abituato ad Empoli con Saponara, voleva usarlo, gli ...

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...