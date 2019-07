Brindisi | lavori sulla linea ferroviaria | operaio 57enne muore folgorato

Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa notte intorno all'una a, precisamente in via Cappuccini,trattache collega il comune capoluogo alla cittadina di San Vito dei Normanni. Secondo quanto riportato dall'Ansa, undi 57 anni, originario della provincia di Salerno, ha perso la vita. L'uomo è mortoda un cavo dell'alimentazione: le cause del dramma sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il carrello elevatore su cui si trovava la vittima abbia accidentalmente toccato uno dei cavi in cui passava la corrente elettrica. Il dipendente era stato assunto, insieme agli altri due colleghi rimasti feriti, da una ditta di Roma: stavano eseguendo deiper l'azienda Rfi (Reteitaliana)....

RobertaVestri : RT @repubblica: Brindisi, operaio di 57 anni muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria. Feriti due colleghi - GianluSaccomani : RT @daniele_tissone: Sono centinaia le #mortisullavoro da inizio anno. 2,5 incidenti mortali al giorno. Abbastanza perché si parli di #emer… - carrualef : RT @sichei_rlst_fi: Brindisi, operaio di 57 anni muore folgorato durante i lavori sulla linea ferroviaria. Feriti due c… -