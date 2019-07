BLITZ ANTI-DOPING Più se ne parla | più la gente si disinteressa | De Ligt tira di più

BLITZ antidoping in Europa : 234 arresti e 1000 indagati : Maxi operazione anti-doping in tutta Europa. Sono state sequestrate complessivamente 3,8 milioni di sostanze dopanti che si trovavano nelle mani di 17 gruppi criminali dediti al traffico internazionale. Ben 234 persone sono state arrestate ed oltre 1000 sono state inserite nel registro degli indagati. L'operazione ha permesso inoltre di scovare e chiudere 9 laboratori clandestini, uno dei quali in Italia in provincia di Salerno, dove si ...