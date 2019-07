Baci e sms hot ad alunno di 10 anni | maestra sospesa Vicenza ' ti spupazzerei tutto…'

Baci e sms hot al bimbo. Indagata una maestra : Aurora Vigne La donna è Indagata per violenza sessuale nei confronti del minore ed è stata sospesa dall'esercizio. In un sms ha scritto: "Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo" Baci e sms hot a un bambino di 10 anni. È per questi motivi che una maestra di una scuola elementare in provincia di Vicenza è finita nel mirino delle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, l'adolescente ha ...

Baci sulle labbra e sms equivoci ad un alunno di 10 anni : sospesa maestra 40enne di Vicenza : Scandalo hard tra i banchi di una scuola elementare della provincia di Vicenza. Una professoressa di 40 anni è stata sospesa dalla dirigente scolastica, su indicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale, per aver avuto attenzioni particolari nei confronti di un alunno di 10 anni, con tanto di Baci e sms equivoci. La maestra risulta anche indagata per tentata violenza sessuale. Il provvedimento, come riporta il Giornale di Vicenza, resterà in ...

Baci ed sms hard ad alunno di 10 anni - sospesa maestra elementare a Vicenza : L'indagine è per tentata violenza sessuale, ma l'insegnante ha sempre negato. Non potrà più lavorare fino alla sentenza di primo grado

Baci e sms equivoci ad alunno di 10 anni : sospesa un'insegnante a Vicenza : È stata sospesa dalla dirigente scolastica, su indicazioni dell’Ufficio scolastico provinciale, la maestra elementare della provincia di Vicenza indagata per tentata violenza sessuale nei confronti di un alunno di 10 anni, che avrebbe raccontato di Baci e sms equivoci inviati dalla donna.Il provvedimento - scrive oggi Il Giornale di Vicenza - resterà in vigore fino all’eventuale sentenza di primo grado; ...