Una Vita | trame settimana dal 15 al 20 luglio | Samuel complice di Ursula

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 15 a sabato 20 luglio 2019: Blanca fa fatica a credere che Moises sia ancora vivo e persiste nell’idea di entrare in convento. Flora confessa a Peña che ha messo per errore veleno per topi nella torta che lui ha mangiato: l’uomo, alla fine, fa sapere alla ragazza che il dolce è stato in realtà buttato nella spazzatura a causa del suo pessimo sapore. Agustina aiuta Arturo a ...

Una Vita - spoiler al 13-07 : Samuel vuole rinchiudere la moglie in una clinica mentale : Non mancano mai colpi di scena nel popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”. Nelle puntate in onda questa settimana, Samuel Alday e Ursula Dicenta saranno finalmente soddisfatti per l’influenza che Cristina Novoa ha esercitato su Blanca. Il fratello di Diego non appena la sua amata si dirà pronta a dedicare la sua Vita alla religione, decidendo addirittura di rinchiudersi in un convento per non commettere più peccati, prenderà una ...

Una Vita - trame Spagna : Liberto è innocente - Felipe tra Marcia e Genoveva : Le vicende di Una Vita continuano ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle puntate spagnole, in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Liberto Seler sarà processato dopo essere stato accusato di abuso carnale, mentre Rosina Rubio si avvicinerà ad Ignacio. Infine Felipe Alvarez Hermoso comincerà a nutrire dei sentimenti per Marcia e Genoveva. Una Vita: Liberto sarà processato Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate spagnole ...

Una Vita - trame Spagna : Lolita confessa alla famiglia Palacios di essere incinta : Torna l'appuntamento dedicato alle novità di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra punta di diamante delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio in Spagna, Lolita annuncerà alla famiglia Palacios di essere in attesa del primogenito dopo aver aiutato Ramon a scoprire la truffa di Genoveva e Alfredo. Una Vita: la vendetta di Ursula e Genoveva...Continua a leggere

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019 : anticipazioni puntata 762 di Una VITA di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019: La contadina fa comprendere a Diego che il cordone ombelicale di Blanca era già stato reciso, quindi qualcun altro doveva per forza di cose essere stato presente… Ursula appare molto orgogliosa di Blanca dopo la sua confessione di fronte a tutti… La narrazione chiarisce che Cristina Novoa è sotto ricatto di Ursula… Da non perdere: diventa fan della ...

Una Vita - trame spagnole al 28 luglio : Arturo tenterà il suicidio : Una Vita, la soap iberica che racconta delle appassionanti vicende che vedono protagoniste le famiglie Alvarez Hermoso, Palacios, De La Serna e Hidalgo, non smetterà di stupire. Le anticipazioni spagnole infatti promettono ulteriori colpi di scena. Una Vita: Iñigo chiederà a Flora di incontrarsi con Peña Arturo rifiuterà la proposta da parte di Silvia di partire per l'Italia per chiudere l'accordo con l'armatore. La donna, per questo motivo, ...

Una Vita spoiler 8-9 luglio : Blanca confessa in pubblico di aver tradito Samuel con Diego : I prossimi due appuntamenti con la soap opera Una Vita, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e il sabato su rete 4, rivelano un colpo di scena inaspettato. Blanca, in preda ad un momento di sconforto, sarà esortata dalla bigotta Cristina Novo a confessare in pubblico il suo tradimento. La donna, infatti, confesserà di aver tradito Samuel con Diego. Nel corso della preghiera pubblica, inoltre, la protagonista incomincerà a parlare anche del ...

Una Vita anticipazioni spagnole : Lolita scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Lolita è incinta Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano finalmente una bellissima notizia: Lolita è incinta. L’ex domestica degli Alvarez Hermoso fa questa scoperta durante un periodo di forte caos ad Acacias. Infatti, stanno tutti combattendo contro una vendetta molto importante. A decidere di vendicarsi contro tutti i vicini […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita ...

QUESTA SETTIMANA a Una Vita - le anticipazioni fino al 13 luglio : Cosa accadrà a Una VITA nelle puntate in onda QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Vi riepiloghiamo le anticipazioni fino al 13 luglio 2019, rammentandovi come sempre che sabato c’è la lunga puntata di due ore in prime time su Rete 4. Durante la preghiera pubblica di fronte a tutto il quartiere, Blanca confessa l’adulterio e parla della perdita della figlia. La contadina rivela a Diego di aver visto che il cordone ombelicale di Blanca era ...

Una Vita Anticipazioni 8 luglio 2019 : Blanca confessa pubblicamente l'adulterio : Blanca confessa pubblicamente i propri peccati, convinta dalla Novoa, che sia l'unico modo per riscattarsi.

Una Vita - anticipazioni spagnole al 12 luglio : Lolita aspetta un bambino - Soler è libero : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate spagnole di Una Vita in onda dall'8 al 12 luglio, nelle quali continueranno a tenere banco gli intrighi di Alfredo in collaborazione con Genoveva. Quest'ultima, dopo avere meditato vendetta contro tutti coloro che non avevano aiutato Samuel nel momento del bisogno (provocando la sua morte), farà un passo indietro e cercherà di rimediare ad alcuni degli errori commessi. Proprio lei, che aveva ...