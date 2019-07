Un fan realizza una fantastica dock di Nintendo Switch a tema The Witcher 3

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) Mentre The3 è uscito per la prima volta più di quattro anni fa, il gioco di CDPR ha continuato a essere una fonte di creazione per i fan che hannoto cosplay, fan art e, recentemente, un accessorio unico che celebra l'imminente lancio su, segnala Dualshockers.Dopo l'annuncio della versionedi The3 in arrivo entro la fine dell'anno, l'utente Reddit LestatsMods-com ha condiviso le immagini di unapersonalizzata interamente ispirata all'apprezzato gioco di ruolo di CD Projekt Red.La colorazione dellarimanda al mondo di The, con l'iconico medaglione a forma lupo sulla parte anteriore. Ancora più impressionante è il fatto che ci siano anche luci a LED incandescenti per farlo sentire ancora più autentico.Leggi altro...

