Sulle spiagge siciliane arriva il Pesce mangia plastica

Bolle e bubboni Sulle gambe - spiagge italiane invase da un insidioso insetto : è una particolare zanzara tigre : Una giornata trascorsa in spiaggia e poi Bolle e bubboni sugli arti: è quanto accaduto ai bagnanti del litorale laziale e toscano, le cui foto sono diventate virali facendo il giro della rete per diversi giorni. Diversi i bambini portati al Pronto Soccorso. All’inizio di era pensato che fossero morsi di pulci, ma l’Asl ha svelato oggi il mistero. L’insetto che ha causato questa ‘strage’ si chiama ditteri culicidae ...

Diamo i numeri Sulle spiagge ad Avola : Al via la nuova campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente “Diamo i numeri” voluta dall’amministrazione comunale di Avola e dalla Dusty

Sbarco clandestino a Mazara del Vallo : in 20 Sulle spiagge siciliane : Roberto Chifari Una ventina di persone sarebbero arrivate a bordo di una piccola barca nella costa di Capo Feto nel comune di Mazara del Vallo La Sicilia sempre al centro degli sbarchi. Nelle ultime settimane si sono verificati una serie di sbarchi fantasma. L'ultimo in ordine di tempo è stato testimoniato da numerosi quotidiani locali che hanno raccontato l'arrivo nell'isola di un natante di circa una ventina di persone, ...

Torna Sulle spiagge italiane il Lega Volley Summer Tour : Si rinnova anche nell’estate 2019 l’appuntamento con il Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che porta lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Un mix collaudato tra sport di alto livello e divertimento, che negli anni ha intrattenuto migliaia di spettatori […] L'articolo Torna sulle spiagge italiane il ...

Bilancio terribile oggi Sulle spiagge italiane : tre persone morte annegate e un morto per il caldo : Il Bilancio di questa domenica di caldo sulle spiagge italiane è terribile: cinque morti e una donna salvata in extremis. La prima tragedia è avvenuta nelle acque del lido di Alghero, dove un uomo di 84 anni è morto per annegamento. Salvatore Nieddu, di Sassari, stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento “Rafel“, quando ha avuto un malore. E’ stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma i ...

I tormentoni musicali di questa estate impazzano in radio e Sulle spiagge : Milano. In principio era “Un disco per l’estate”, da “Con te sulla spiaggia” di Nico Fidenco a “Guarda come dondolo”

Contro i venditori ambulanti Sulle spiagge in Liguria si affidano ai vigilantes africani : Per tenere sotto Controllo il fenomeno dei venditori abusi sulle spiagge il Comune di Varazze si affida a Controllori africani. “Sarà anche un modo per non essere tacciati di razzismo”, dicono gli ideatori del servizio.La proposta è stata avanzata dalla Mas Security & Investigation di Savona e sposata dal Comune. Per il servizio sono stati ‘arruolati’ tre guardie extracomunitarie, due di origine ...

Droni - bici elettriche e una vela a motore per monitorare le tartarughe Sulle spiagge : Dall’inizio dell’anno sono state 28 le tartarughe marine ritrovate sulle spiagge dagli operatori del Centro di recupero tartarughe marine WWF

Addio alle sigarette Sulle spiagge italiane : davvero possibile? : HAWAIIAUSTRALIA BRASILESVEZIAPACCHETTIspiaggeTutte le spiagge d’Italia senza sigarette. Sembra un sogno, ma potrebbe diventare realtà. Decine di località italiane hanno già emanato ordinanze vietare il fumo in spiaggia e il Codacons è pronto a presentare una diffida ai Prefetti perché il divieto sia effettivo ovunque. L’associazione di consumatori aveva già lanciato un appello nelle scorse settimane al ministero dell’Ambiente ed è ora ...

Ambiente & Salute : a Ladispoli “primo passo per il divieto assoluto di fumo Sulle spiagge” : “L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la Salute dei cittadini ed il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo“, ha dichiarato Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio comunale è vietato fumare sulla ...

Rifiuti - ogni passo Sulle spiagge italiane ne incontriamo più di cinque : l’81% è di plastica - tra bottiglie - bicchieri e cotton fioc : A ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque Rifiuti, dieci ogni metro. Si tratta soprattutto di plastica, anche se i nostri litorali sono invasi da oggetti fatti con i materiali più svariati. E pensare che ciò possiamo vedere in spiaggia con i nostri occhi è solo il 15% di quello che entra nell’ecosistema marino, mentre il resto galleggia o affonda. Una situazione fotografata nel dossier Beach ...

Lampedusa e Linosa - da quest’anno vietato fumare Sulle spiagge. Il sindaco : “Tutelare l’ambiente e la salute pubblica” : Niente fumo in spiaggia. Quest’estate, a partire dal 1 giugno, a Lampedusa e Linosa scatta il divieto di fumare su tutte le spiagge del Comune. L’ordinanza, firmata oggi dal sindaco Totò Martello, consente di fumare soltanto in apposite aree dotate di posacenere e vieta anche di gettare rifiuti prodotti dal fumo sul suolo e nelle acque. Insomma, niente cicche. “Siamo impegnati nella diffusione di buone pratiche a tutela ...