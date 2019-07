Riccardo Cocciante | «Quasimodo ci insegna che la diversità è ricchezza»

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Notre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musicalNotre-Dame de Paris, le foto del musical«Credo che tu saresti perfetta per cantare l’Ave Maria Pagana». Quando, seduto al tavolo di un ristorante milanese, ha portato la conversazione su Notre-Dame de Paris, Elhaida Dani non aveva idea di quale canzone le fosse stato suggerito di cantare. La giovane albanese, prima vincitrice di The Voice of Italy, conosceva solo parte del musical. Ma ammetterlo, di fronte all’uomo che, prima in Francia, poi in Italia, lo aveva portato al successo, le sarebbe costato caro. Così, Elhaida Dani ha stiracchiato un sorriso e proseguito i bagordi che, sei anni fa, ...

radiolisola : #NowPlaying: Riccardo Cocciante - Riccardo Cocciante - Cervo a primavera - sonikmusicnet : Now playing: Riccardo Cocciante - Il Sufflè con le banane - GammaStereoRoma : Riccardo Cocciante - Non è stato per caso -