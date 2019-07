Progetti Bambino Gesù | alleviare sofferenza con musica e giochi

romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma – L’ospedale non solo come luogo di cura ma come fonte di sorrisi, gioia e, perche’ no, spazio per faree arte. Capita di respirare questa atmosfera quando si varca la soglia della Ludoteca dell’OspedaleGesu’ di Roma. Adriano Mastrolorenzo, Responsabile dell’assistenza ludica per i pazienti e del progetto ‘in corsia’, apre le porte all’agenzia Dire e spiega la forza del legame con la struttura e l’importanza che laricopre nella sua vita. Quelle note che una volta hanno scandito momenti brutti e belli delle sue giornate da paziente e che oggi Adriano replica per i piccoli degenti scandendo il ritmo delle loro giornate. ‘La mia storia inizia nel 2001- racconta Mastrolorenzo- quando da paziente sono entrato qui in ospedale per una malattia autoimmune curata qui e che oggi e’ ...

