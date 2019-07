Paola Di Benedetto la frecciatina contro Monte in favore di Giulia Salemi

blogitalia.news

(Di martedì 9 luglio 2019) Sembrerebbe dedicata a Francescola frase pungente diDiindi, dopo la fine della sua relazione con Francesco, ha finalmente ripreso in mano le redini della sua vita, concentrandosi interamente sulla sfera professionale. Nelle scorse ore, l’influencer è stata delle protagoniste della festa di Radio 101, …Dilaindiat BlogItalia.News.

Angela80449089 : RT @xCaaarlaa: Paola di Benedetto, ex di Monte, fa una storia e tagga Giulia, ex di Monte, e la ricondivide. ESPERIENZA RAGA. - shesbenni98 : RT @xCaaarlaa: Paola di Benedetto, ex di Monte, fa una storia e tagga Giulia, ex di Monte, e la ricondivide. ESPERIENZA RAGA. - carmenFashionCr : Giulia Salemi e Paola Di Benedetto unite dopo Monte: il gesto -