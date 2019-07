LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Serena Williams conquista il primo

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47:VINCE ILSET! 6-4 per l’ex numero uno del mondo. 14.45: Simona Halep pareggia i conti con Shuai Zhang. 4-4 14.43:tiene il servizio e sale 5-4 contro Riske. 14.40: Arriva anche il controbreak di. 4-4 14.39: Controbreak di Halep! 4-3 per Zhang nelset. 14.37: ALTRO BREAK DI RISKE! Nuovo vantaggio per la numero 55 del mondo, che si porta sul 4-3. 14.32: Alla fine arriva il break di! 3-3 nelset. 14.31: Riske annulla una palla break con un’ottima prima di servizio. 14.28. Continua a dominare la cinese Zhang. 4-1 per lei contro Simona Halep. 14.24: Riske sale 3-1 contro. Stesso punteggio anche per Zhang contro Halep. 14.19: Break di Riske! L’americana strappa il servizio ae conduce ora 2-1. 14.18: C’è una palla break ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - Ubitennis : Wimbledon 2019 LIVE: i quarti femminili - Matt_Orlandi : LIVE S.#Williams - #Riske, diretta e risultato in tempo reale #Wimbledon 2019: inizio ore 14.00 @_SuperNews_ -