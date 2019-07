Kia presenta la nuova XCeed con #XComing Summer Tour 2019

Kia XCeed 2019 : prezzo - specifiche e scheda tecnica. La presentazione : Kia XCeed 2019: prezzo, specifiche e scheda tecnica. La presentazione In arrivo per la fine del 2019, il crossover compatto della Kia promette motori fino a 204 cavalli. Per il 2020 invece, arriverà anche l’ibrido. Ecco la XCeed, nuova autovettura della casa automobilistica coreana. Le Crossover compatte sono le auto più richieste, al momento, in Europa, la Kia lo sa e porta al completo la sua gamma con quest’ultima automobile. ...