Instagram vi avverte prima di pubblicare post offensivi e vi permette di limitare

tuttoandroid

(Di martedì 9 luglio 2019) Il team diha appena rilasciato due nuove funzionalità con l'obiettivo di frenare il bullismo sulla piattaforma social: un avvertimento quando si tenta diun commento potenzialmente violento oppure offensivo e una funzione peralcuni utenti rendendo i loro commenti visibili solo a loro stessi. L'articolovidie vididirettamente i bulli proviene da TuttoAndroid.

fotosilenziose : ...e poi capita che tu stai componendo la tua foto, ma la marea (velocissima) ti avverte che non sei più nel posto… - NarcissaD : La pozione Felix Felicis agisce come un catalizzatore di 'fortuna', fa capitare occasioni propizie per raggiungere… - sandroabruzzese : Lido estensi, la sua grazia incosciente. Una colonia, un luogo di pionieri, è sempre un po’ ingenua, si avverte una… -