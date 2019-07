ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) “Assunzione di tutti iche sono stati discriminati, ritiro della cassaintegrazione, ma soprattutto siamo qui per dire al ministro Di Maio il nostro no all’immunità penale per“. Questa le richieste deiUsb che sono venuti a manifestare sotto il ministero dello Sviluppo Economico, dove è in corso un incontro tra la proprietà, i sindacati ed il Ministro sull’ex. Intanto l’ex ministro Carloha chiesto le dimissioni di Luigi Di Maio: “? È l’ultimo che può parlare perché il guaio a Taranto lo ha prodotto lui, producendo un ricatto che ha scaricato sulle spalle dei, quindi è meglio che stia zitto l’ex Ministro”. Usb poi si rivolge a Di Maio: “Speriamo non si fermi sulla revoca dell’immunità penale all’azienda”. L’ingresso degli altri ...

Noovyis : (Ex Ilva, presidio lavoratori Usb al Mise: “No all’immunità per ArcelorMittal. Calenda? Ultimo che può parlare”) P… - Cascavel47 : Ex Ilva, presidio lavoratori Usb al Mise: “No all’immunità per ArcelorMittal. Calenda? Ultimo che può parlare”… - ilfattovideo : Ex Ilva, presidio lavoratori Usb al Mise: “No all’immunità per ArcelorMittal. Calenda? Ultimo che può parlare” -