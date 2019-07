Ex fantina muore per via di una cannuccia di metallo che usava per bere | “Mai registrato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019)a 60 anni a causa di una caduta su unadiusata per. Il tragico incidente domestico è avvenuto lo scorso novembre a Poole nel Dorset, in Inghilterra. La vittima si chiama Elena Struthers-Gardner ed è un ex. La donna, che aveva problemi di mobilità da decenni dopo essere caduta da cavallo a 21 anni, era seduta sulla poltrona della sua sala da pranzo quando all’improvviso è svenuta e, cadendo in avanti, è stata infilzata dalladiavvitata in modo rigido sul suo bicchiere “stile Mason”. Ladi circa venticinque centimetri si è conficcata nell’occhio sinistro penetrando poi nel cervello. A ritrovare la donna distesa per terra in fin di vita è stata la sua compagna. La Struthers-Gardner è stata portata d’urgenza in ospedale ma è morta il giorno dopo. Secondo la polizia del Dorset, come riportato su Independent, non è mai stato ...

