Tria ci riprova con l' aumento dell' Iva

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ridurre l’Irpef aumentando l’Iva. Arrivando a Bruxelles per l’Eurogruppo, Giovanniripropone la sua ricetta per la riforma fiscale, ribadendo il suo orientamento nonostante sia Lega sia M5S si siano sempre detti contrari all’e tasse, sia dirette che indirette. “Sono sempre stato convinto che l’imposizione fiscale vada riequilibrata riducendo la fiscalità diretta a favoree imposte indirette”, ha detto il ministro’economia rispondendo ai giornalisti all’ingresso’Eurogruppo.ha spiegato che “fa parte anche di una vecchia raccomandazione europea e di studi fatti all’Ocse perché in questo modo si facilita la crescita”. L’imposizione indiretta “grava su tutti i beni che vengono consumati mentre l’imposizione diretta pesa sui salari ...

