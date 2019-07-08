Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - PLRomaCapitale : #Roma: Via della Giuliana intersezione via Augusto Aubry, #traffico rallentato causa #incidente. - PLRomaCapitale : #Roma: Piazza di Sant'Andrea della Valle, #traffico rallentato e olio sulla strada causa #incidente. -
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALL’AURELIA, DALLA RM FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI code tra la laurentina e l’ardeatina per incidente avvenuto sia sulla laurentina sia sull’ardeatina e poi file DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E LUNGO LA COMPLANRE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ESTERNA DALLA RM FIUMICINO ALL A VIA DEL MARE E PIU AVANTI DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE FORO ITALICO CON UN INCIDENTE DA LARGO LANCIANI A VIA SALARIA , E A TRATTI FILE DALL’A24 A VIALE ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...
Traffico Roma del 08-07-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA CASILINA AL’APPIA MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIAL EST Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMA CON CODE CHE VANNO DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA DIREZIONE FORO ITALICO E A TRATTI DALLìA24 A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO E RALLENTAMENTI SULAL PRINCIPALI STRADE VERSO IL ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 19:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’È Traffico SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA; IN INTERNA, FILE DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO. E Traffico INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, FILE A PARTIRE DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’È Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A TRATTI RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA. E Traffico INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA LA A12 ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AUMENTA IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA LA ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE AL BIVIO DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SS148 ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 15:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NULLA DA SEGNALARE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE DUNQUE REGOLARE; È UNA DOMENICA POMERIGGIO TRANQUILLA CON IL Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO RACCORDO ANULARE, E ANCHE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ. LE ATRE NOTIZIE, IN ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 14:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA SCORREVOLE IL Traffico IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE L’INTERO RACCORDO ANULARE. NULLA DA SEGNALARE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ. IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA ED IN USCITA DALLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE L’INTERO RACCORDO ANULARE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE ALL’INTERNO DELLACITTÀ. IN ZONA PIGNETO, IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CULTURALE E COMMERCIALE CHE COMPORTA LA CHIUSURA AL TRANSITO ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIAPERTA COMPLETAMENTE LA TANGENZIALE EST, CHIUSA PRECEDENEMENTE PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE VERSO SAN GIOVANNI. RESTA INVECE CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE RomaGNOLI, ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA. MIGLIORATA SENSIBILMENTE LA SITUAZIONE LUNGO LA ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA FINO A VIA TIBURTINA, SI TRATTA DELLA NUOVA GALLERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL Traffico VIENE DEVIATO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO. ED È CHIUSA PER INCIDENTE, VIA ETTORE RomaGNOLI, ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA. ANCORA PER UN ...
Traffico Roma del 07-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 07 LUGLIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA PER INCIDENTE LA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA FINO A VIA TIBURTINA, SI TRATTA DELLA NUOVA GALLERIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL Traffico VIENE DEVIATO LUNGO IL VECCHIO TRACCIATO. ED È CHIUSA SEMPRE PER INCIDENTE, VIA ETTORE RomaGNOLI ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA. ANCORA UN INCIDENTE ...