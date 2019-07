Terremoto nel sudovest dell’Iran | un morto | almeno 45 feriti

Forte scossa di Terremoto nel sudovest dell’Iran : almeno un morto e 20 feriti : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata alle 07:00 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle vicinanze della città petrolifera di Masjid Soleiman, nel sudovest dell’Iran, a circa 450 chilometri da Teheran. “Una persona è rimasta uccisa e altre 20 sono state ferite nel terremoto di oggi a Masjed Soleiman“: lo ha confermato il governatore locale, Heidar Hojjatinia, citato da Fars. La vittima ...

Terremoto oggi in Indonesia : scossa M 6.9/ Allarme tsunami nel Mar delle Molucche : Terremoto oggi in Indonesia nel Mar delle Molucche: scossa m 6.9 Richter, Allarme tsunami subito scattato sulle varie isole vicino al Borneo

C’è stato un Terremoto di magnitudo 6.9 in Indonesia - nel mare delle Molucche : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.9 in Indonesia, nel mare delle Molucche: l’epicentro è stato localizzato 129 chilometri a ovest dell’isola di Ternte ed è stato diffusa un’allerta tsunami. La scossa è stata intorno alle 10 di sera ora locale,

Terremoto California - 5.000 scosse nella Searles Valley negli ultimi tre giorni. Le FOTO : Dalla scossa di giovedì, quella di magnitudo 6,4 Richter, ci sono stati altri 4.700 terremoti, ha detto ieri sera alla Cnn il geologo dell’Usgs John Bellini. “Arrivano a distanza ravvicinata: a volte ogni trenta secondi a volte ogni minuto“. Dopo la scossa di magnitudo 7,1, ce ne sono state altre tre oltre magnitudo 5, tutte nelle ore immediatamente successive alla scossa piu’ forte. E nella notte italiana si sono ...

Terremoto nel calcio egiziano - si dimette il presidente federale Rida e licenzia tutto lo staff tecnico! : Terremoto nel calcio egiziano. All’indomani della clamorosa eliminazione in Coppa d’Africa, di cui l’Egitto era paese ospitante, sono arrivate le dimissioni del presidente della Federazione (Efa) Hani Abou Rida. Non solo: quest’ultimo ha anche licenziato l’intero staff tecnico della Nazionale, Ct Javier Aguirre compreso. “Un obbligo morale“, la motivazione alla base della decisione, visto che la ...

Nuova scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Terremoto in California - gravi danni nella Searles Valley. Gli esperti : “ci aspettiamo altre scosse - anche più forti” [FOTO] : gravi danni in California per il Terremoto di magnitudo 6.4 che alle 10:33 locali di ieri (le 19:33 di ieri pomeriggio in Italia) ha colpito lo Stato degli USA con epicentro a Ridgecrest. La scossa è stata avvertita da decine di milioni di persone fino a Las Vegas e Los Angeles dove diversi edifici hanno oscillato in quella che doveva essere una mattina di festa per l’Independence Day. Alla scossa più importante ne sono seguite altre ...

Terremoto di magnitudo 6.4 in California nel Giorno dell'Indipendenza : Alle 10:33 (ora locale), proprio mentre si festeggiava il Giorno dell'Indipendenza, un Terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter ha colpito la California centro-meridionale. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey) il sisma avrebbe avuto il suo epicentro appena 10 chilometri ad est-nordest della cittadina di Ridgecrest, nella contea di Kern, interessando direttamente una popolazione di circa 30 mila residenti locali. L'ipocentro ...

Intenso Terremoto in California : danni nella zona di Ridgecrest - evacuato un ospedale : Una intensa scossa di terremoto si è verificata alle 10.300 (19.33 ora italiana) nella California meridionale. A circa un'ora dalla scossa, il centro americano dell'USGS ha stabilito una...