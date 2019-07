Tagli alle scorte | Matteo Salvini firma la direttiva | “Tuteleremo solo chi è davvero a

Tagli alle scorte - Salvini firma la direttiva per toglierne 49 in un anno | Toccherà anche a Roberto Saviano? : "Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio", afferma il ministro dell'Interno

Tassi - corsa alle sforbiciate delle banche centrali. Nel 2019 già 39 Tagli : La Banca centrale d’Australia ha tagliato i Tassi di 25 punti base, portandoli al minimo storico (1%). Si tratta della seconda riduzione in 30 giorni per Sidney dopo quella...

Ursula von der Leyen - dalle batTaglie per le madri alla Difesa : fedelissima della Merkel e dei temi sociali – Il ritratto : In Germania è conosciuta per le battaglie per le madri lavoratrici e per essere una dura, un cane sciolto. Anche per questo Angela Merkel la apprezza e non ha mai voluto rinunciare a darle in ruolo nei suoi governi. 60 anni, a sua volta madre di 7 figli, Ursula von der Leyen è la prima donna a diventare presidente della Commissione europea. fedelissima della cancelliera, tanto da essere per anni indicata come la sua vera erede, von der Leyen è ...

F1 - più spazio alle batTaglie e meno regole. Ma occorre uniformità di giudizio : L’uniformità di giudizio è definitivamente saltata nel Mondiale F1. Oggi non è stata inflitta una penalità a Max Verstappen per il sorpasso operato ai danni di Charles Leclerc a tre giri dal termine del GP d’Austria 2019, tre settimane fa invece vennero addebitati 5 secondi a Sebastian Vettel per aver ostruito Lewis Hamilton in occasione del GP del Canada. Da annotare che in entrambi i casi si stava lottando per la vittoria e che in ...

NBA – Tobias Harris verso l’addio ai 76ers? Philadelphia messa alle strette - i detTagli : Tobias Harris free agent: i Philadelphia 76ers messi alle strette, tante squadre interessante al cestista Dopo lo spettacolo della stagione 2018-19 di NBA, le squadre continuano a lavorare sodo per il futuro. Il mercato infiamma l’estate con tanti movimenti e importanti novità. Occhi puntati anche su Tobias Harris, diventato free agent. Il cestista dei Philadelphia dopo la trade con i Clippers potrebbe lasciare i 76ers che però ...

M5S attacca Rainews24 : Di Maio Tagliato dalle inquadrature nella diretta dal Ponte Morandi : Dal Movimento 5 Stelle arrivano dure accuse nei confronti della Rai e, in particolare, della diretta trasmessa su Rainews24 dell'abbattimento del Ponte Morandi. A detta dei pentastellati sarebbe stata evidente la volontà di tagliare il Ministro Di Maio da quasi tutte le inquadrature, facendo risaltare invece soltanto gli altri politici e rendendo la sensazione che il M5S non fosse presente. Rainews24 ha fatto però pervenire la propria risposta, ...

Restyling AUDI Q7 - ora ridefinita e più ricca in tutti i detTagli [+galleria] : La seconda serie della AUDI Q7 è stata sottoposta ad un Restyling che ha interessato non solo l’aspetto estetico e gli allestimenti, ma anche tutto ciò che tecnologico e meccanico poteva avere un miglioramento. Molte le novità dentro e fuori. Dal punto di vista estetico, AUDI Q7 si rinnova completamente sia davanti sia dietro, lasciando inalterate solamente le lamiere della fiancata. Nuovo il frontale con calandra in stile Q8 e fari ...

Le Universiadi 2019 - si svolgeranno dal 3 al 14 Luglio - tutte le date - gli orari e i prezzi per assistere alle manifestazioni - i detTagli : La città di Napoli ha predisposto diverse location per accogliere le sfide sportive multidisciplinari, rinnovandone molte, come lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta, lo Stadio Collana a Napoli, il Palabarbuto e la piscina Scandone a Bagnoli. Le Universiadi di Napoli 2019 si svolgeranno dal 3 al 14 Luglio: tutte le date, gli orari e i prezzi per assistere alle manifestazioni.#Napoli #Universiadi Qui potete trovare tutte le informazioni ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta : temperature in picchiata e violenti temporali [MAPPE e DETTagli] : Allerta Meteo – Il Centro/Nord Italia sta vivendo ore caldissime: è un pomeriggio di fuoco con gli attuali +40°C misurati a Merano, i +39°C di Firenze, Bolzano e Ferrara, i +38°C di Bologna, Modena, Parma e Pordenone e i +37°C di Roma, Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Udine, Vicenza e Latina. Le temperature massime saranno ancora più alte, dopo le 17:00, nel momento del picco massimo dell’ondata di caldo africano in atto. La ...

Silvio Berlusconi - batTaglia alle sue spalle in Forza Italia : i big si schierano - la mappa del partito : Il primo "board" si riunirà oggi a palazzo Grazioli (ordine del giorno: il nuovo statuto e le regole ufficiali per il congresso, primarie incluse) ma già c' è un traffico intenso nella carreggiata che conduce alla nuova segreteria di Forza Italia. Ancora bisogna stabilire un po' tutto, insomma, eppu

Sicilia : Ars - Taglio fino al 40 per cento alle pensioni d'oro dei burocrati : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Grazie al governo nazionale anche l’Ars dovrà applicare il taglio alle pensioni d’oro per il personale in quiescenza. Abbiamo appena approvato quella che sarà una bella sforbiciata fino al 40% alle pensioni che vanno dai 100 mila ai 500 mila euro l’anno. I Siciliani r

Mondiali calcio femminile 2019 - corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2020! Italia in lotta - batTaglia con le europee : tutti gli scenari : I Mondiali 2019 di calcio femminile valgono anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda le formazione europee: le migliori tre squadre del Vecchio Continente staccheranno infatti il pass per i Giochi che andranno in scena tra poco più di un anno. Ottenere un piazzamento importante in Francia è dunque determinante per poter volare nel Sol Levante e giocarsi le ambite medaglie, l’Italia è ancora in corsa e ...

Salvini : "Tagli alle tasse per 15 miliardi". Di Maio : "Sembra stia all'opposizione" : Tagli di tasse per 10 miliardi? La stima "è al ribasso, facciamo 15 miliardi: i soldi ci sono, basta volerli usare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni del 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. "Non permetteremo - ha aggiunto - che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese. Il condono? È una parte del tutto, sicuramente non la parte ...

Chirurgia - Torino : asportati 2 calcoli dalle ghiandole salivari in via endoscopica senza Tagli o cicatrice : Per la prima volta asportati ad una paziente due calcoli dalle ghiandole salivari sottomandibolari in via endoscopica senza alcun tipo di taglio o cicatrice con il nuovissimo e sperimentale robot chirurgo Flexrobotic, presso l’Orotinolaringoiatria universitaria dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (diretta dal professor Roberto Albera). Questo robot chirurgo, acquistato grazie al Progetto di Eccellenza del ...