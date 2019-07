Su Chrome ora puoi mettere in pausa e far ripartire video e audio

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Googletesta la funzionalità del pulsante perino riprodurre i contenuti multimediali attivi nel browser (screenshot daCanary) I programmatori di Google stanno lavorando per aggiungere il pulsante Play/alla barra degli strumenti del browser. Questo pulsante fungerà da telecomando universale permettendo all’utente diino riprendere i contenuti multimediali in riproduzione nel browser indipendentemente dalla scheda in cui si trovano. Global Media Controls (Gmc) è il nome della nuova funzionalità abilitata questa settimana su GoogleCanary. Gli utenti diCanary possono trovare il pulsante Gmc sul lato destro della barra dell’url. Portando il cursore del mouse sul tasto e cliccandoci sopra, apparirà un pop up che mostrerà i contenuti multimediali in esecuzione consentendo così all’utente di ...

