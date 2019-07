Stevie Wonder | trapianto di rene per il cantante

Stevie Wonder : «A settembre subirò un trapianto» : Ancora tre concerti e poi una pausa per sottoporsi a un trapianto. È l’annuncio del re della musica Stevie Wonder, 69 anni, arrivato al termine del concerto del British Summer Time nel vasto Hyde Park di Londra. «Dovrò subire un intervento chirurgico. Mi verrà trapiantato un rene alla fine del prossimo mese di settembre», ha spiegato al suo pubblico che lo ha abbracciato con un lungo applauso. «Sto bene. Sto bene. Sto bene. Ho un donatore ...

