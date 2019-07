Roma è ormai il set ideale per un film distopico sui rifiuti

wired

(Di lunedì 8 luglio 2019) Uno scatto del 2 luglio al quartiere Primavalle (foto: Andrea Panegrossi/Lapresse) Ancora pochi giorni per rispettare l’ordinanza della regione Lazio, una specie di pre-commissariamento de facto, che impone al comune die alla sua disastrata municipalizzata Ama di ripulire la città a partire dai luoghi più sensibili. Nonostante alcuni piccoli segnali, la situazione rimane catastrofica ed è evidente che la scadenza, quasi un D-Day tipico deidi genere dopo il quale di solito non rimane alcuna speranza di riscatto, non potrà essere rispettata. Per il semplice fatto che la crisi investe tutti i passaggi del ciclo dei: il conferimento, che coinvolge l’inciviltà dei cittadini e la criminalità, la raccolta e il trattamento, clamorosamente sotto organico fra mezzi in panne e centri per il trattamento pubblici e privati a mezzo servizio, e il grande buco nero dello ...

