Prosecco | Unesco | spumante | tutto quello che c' è da sapere

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Comitato del Patrimonio mondialeha emesso la sua sentenza: le colline deldi Conegliano e Valdobbiadene sono ufficialmente entrate a far parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un'immensa soddisfazione per l'Italia, che raggiunge così quota 55 siti iscritti nella prestigiosa lista dell', e per quelche in barba a ogni pregiudizio è riuscito a lasciare un'impronta ormai indelebile nel mercato mondiale degli spumanti, raggiungendo lo scorso anno quota 464 milioni di bottiglie. Già, ma quanto conosciamo in realtà questo campione dalle briose bollicine? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci del nostro caro. Doc o Docg? La zona in cui è possibile produrre unDoc è stata definita nel 2009, ed è in assoluto tra le più estese d'Italia. Comprende ...

matteosalvinimi : Baku, poco fa le colline del #Prosecco diventano Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco! Evviva!!! - repubblica : ?? #Unesco: le colline del #prosecco sono patrimonio dell'Umanità - zaiapresidente : ??? VITTORIA!!! LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE SONO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO ???… -