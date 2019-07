Il Papa prega per i porti aperti | Per Dio nessuno è straniero

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Il Pontefice dice messa a favore dell'accoglienza: "I migranti sono prima di tutto esseri umani, non questioni sociali" Nel corso della mattinata di oggi,Francesco ha celebrato una messa per i migranti in funzione del sesto anniversario della sua visita apostolica nell'isola di Lampedusa. Jorge Mario Bergoglio ha voluto così ribadire la sua vicinanza a coloro che cercano di raggiungere le nostre coste, pochi giorni dopo quanto avvenuto attorno al caso della Sea Watch 3 nel mar Mediterraneo, che il Santo Padre ha spesso chiamato "cimitero della contemporaneità". "In questo sesto anniversario della mia visita a Lampedusa il mio pensiero va agli ultimi che ogni giorno gridano al signore chiedendo di essere liberati dai mali che li affligono", ha esordito, nel corso dell'omelia, il vescovo di Roma. Il passaggio cruciale dell'intervento è stato quello in cui ...

