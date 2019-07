De Laurentiis è arrivato a Dimaro Sarà presente domani all’incontro con i tifosi

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Aurelio Deha raggiunto poco fa, dove il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato. Il presidente èa bordo di un van dai vetri oscurati allo Sport Hotel Rosatti, dove alloggiano i calciatori azzurri. Ad accompagnarlo, l’amministratore Andrea Chiavelli. Il presidenteal primo incontro ufficiale con iprevistosera alle 21.15 al centro congressi di Folgarida.al fianco di Ancelotti e di due giocatori. Risponderanno alle domande del pubblico presenti in sala, come da tradizione.probabilmente anche un’occasione per un vertice di mercato con l’allenatore. L'articolo Deall’incontro con iilNapolista.

